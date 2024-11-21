Александру Мостовому трудно поставить себя на место российских сборников

Экс-футболист Александр Мостовой не удивился решению ФИФА не допустить российскую сборную к жеребьёвке отборочной стадии чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в Северной Америке. Эксперт отметил, что не заметил никакого смягчения со стороны как международной, так и европейской федерации футбола.

Что касается реакции действующих игроков сборной России, Мостовой отреагировал так: «Трудно представить такую ситуацию, потому что я почти всю свою карьеру играл за границей», - заявил ветеран в интервью Betonmobile.

Напомним, что все российские команды вот уже два с половиной года лишены возможности проводить официальные международные матчи.