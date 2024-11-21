Фетисов: «Никаких предпосылок к возвращению сборной России к официальным матчам нет»

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал то, что сборную России не допустили до жеребьёвки к чемпионату мира 2026 года.

«Ожидаемо ли Россию не допустили? А что поменялось-то? Не пойму, почему должно быть по-другому. Многие верили, что допустят? Продолжаем верить, как говорится. Никаких предпосылок нет? Не вижу», - делится Фетисов с «ВсеПроСпорт».

Напомним, что сборная России с высокой вероятностью вновь не сможет участвовать в отборе на чемпионат мира. Это будет третий турнир подряд, который российская команда пропустит по политическим причинам, начиная с чемпионата мира 2022 года.