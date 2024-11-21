Фильцов: «РФС делал всё возможное, чтобы про сборную не забывали»

Бывший российский голкипер Александр Фильцов оценил 2024 год для национальной сборной России.

«РФС делал все возможное, чтобы про сборную не забывали. Глядя на последние игры, то в Волгограде и Краснодаре был настоящий праздник. Стадионы были заполнены. Организовывать матчи стоит даже ради этого», - делится Фильцов для «ВсеПроСпорт».

Напомним, что россияне в уходящем году порадовали болельщиков пятью товарищескими матчами. В марте была обыграна сборная Сербии (4:0). В июне оформлена победа в гостях над сборной Беларуси (4:0). В сентябре – разгром сборной Вьетнама (3:0). В ноябре коллектив разгромил команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).