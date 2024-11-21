Жирков — о Капелло в сборной России: «От работы с ним осталось двоякое впечатление»

Экс-игрок «Челси» и сборной России Юрий Жирков вспомнил период работы в национальной команде под руководством Фабио Капелло.

Жирков заявил, что тренировки были направлены на оборону, но это не нравилось игрокам атаки.

«От работы с ним осталось двоякое впечатление. Очень быстро все менялось при нем. Сначала были одни игроки, потом резко другие. Это было не очень понятно», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Капелло возглавлял сборную России с 2012 по 2015 год. Россиянам удалось пробиться на чемпионат мира – 2014, однако команда провально выступила в группе с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей.