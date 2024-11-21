Сборная Италии хочет заполучить игрока из Франции

Итальянская федерация футбола работает над тем, чтобы атакующий полузащитник Райан Шерки представлял сборную Италии. Как сообщает RMC Sport, на прошлой неделе итальянцы начали контактировать с окружением футболиста «Лиона».

Шерки 21 год. Он выступал за юношеские, молодёжные и олимпийскую сборную Франции. В ряды национальной команды футболист пока что не вызывался.

Райан Шерки является воспитанником «Лиона». Если брать сезон 2024/2025, то футболист провёл во всех соревнованиях одиннадцать матчей, в которых записал на свой счёт два гола и три результативных паса на партнёров.