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Чемпионат мира 2026

Шалимова удивляют разговоры о шансах России сыграть на чемпионате мира – 2026

21 Ноября 2024 • 19:55 Комментировать

На днях стало известно о том, что сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира – 2026. По словам Игоря Шалимова, с учётом международной обстановки его удивляют слова о сохраняющихся шансах России выступить на предстоящем мундиале.

«Меня удивляют разговоры о том, что ещё сохраняются шансы на участие в отборе к ЧМ-2026. Какой шанс, какой отбор, исходя из международной обстановки?» - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что при допуске сборной России к официальным соревнованиям существует угроза бойкота матчей.

Добавим, что следующий чемпионат мира летом 2026 года пройдёт сразу в трёх странах – в США, Канаде и Мексике.

УЕФА принял решение по России

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Шалимов
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