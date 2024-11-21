Шалимова удивляют разговоры о шансах России сыграть на чемпионате мира – 2026

На днях стало известно о том, что сборная России не будет допущена к отбору на чемпионат мира – 2026. По словам Игоря Шалимова, с учётом международной обстановки его удивляют слова о сохраняющихся шансах России выступить на предстоящем мундиале.

«Меня удивляют разговоры о том, что ещё сохраняются шансы на участие в отборе к ЧМ-2026. Какой шанс, какой отбор, исходя из международной обстановки?» - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов отметил, что при допуске сборной России к официальным соревнованиям существует угроза бойкота матчей.

Добавим, что следующий чемпионат мира летом 2026 года пройдёт сразу в трёх странах – в США, Канаде и Мексике.

УЕФА принял решение по России