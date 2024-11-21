Сёмин оценил выступления сборной России

Известный тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу товарищеских матчей сборной России. Как известно, в ноябре команда Валерия Карпина одержала две крупные победы – над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

«Сборная России подстраивается под ту ситуацию, которая есть. На мой взгляд, правильно, что они со всеми соперниками играют с интересом и душой. Это самое главное. Футболисты стараются выполнять задания тренера», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Также Сёмин отметил, что сборная России заинтересовывает болельщиков, о чём говорит посещаемость игр.

В следующий раз сборная России соберётся в марте. С кем команда Валерия Карпина будет играть весной, Российский футбольный союз объявит позже.

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