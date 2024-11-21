«Настоящий тест»: Сёмин высказался о возможном матче России против Уругвая

Поговаривают, что в следующем году соперником сборной России по товарищескому матчу может стать сборная Уругвая. Комментарий на этот счёт дал известный тренер Юрий Сёмин.

«Сборная Уругвая – это совсем другой уровень. Это будет настоящий тест для наших игроков. Матч с Уругваем – хорошая перспектива. Потому что все относятся очень серьёзно к любым матчам, которые есть в календаре», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Сборная Уругвая на текущий момент располагается на 14-й позиции в рейтинге ФИФА. Что касается сборной России, то команда Валерия Карпина занимает 34-ю строчку.

Напомним, что в ноябре сборная России в товарищеских матчах разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).