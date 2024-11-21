Круговой подвёл итог года для сборной России

Защитник сборной России и московского ЦСКА Данил Круговой подвёл итог 2024 года для национальной команды России.

«Доволен тем, как сборная России, и я лично провели этот год. Победили во всех матчах, не пропустили. Все довольны. Жаль только, до ЧМ нас снова допустили. Была минимальная надежда была, но случилось так, как случилось», - говорит Круговой для Sport24.

Напомним, что всего в уходящем году россияне провели пять товарищеских матчей. В каждом из них были одержаны разгромные победы. В марте – над сборной Сербии (4:0), в июне – над сборной Беларуси (4:0). В сентябре разгромлена сборная Вьетнама (3:0), а в ноябре – сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).