Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на зарплату 220 тысяч рублей игрокам национальной команды за товарищеские игры против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«А за матчи сборной всегда платили деньги во все времена. Платили по-разному. Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии, Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо. Все бы сборы отдавал в помощь детям или ещё кому-то. Если ты играешь с серьёзным соперником, то это всегда было, и это нормально», - сказал Мостовой.

Ранее стало известно, что футболисты сборной России получили по 220 тысяч рублей за матчи против Брунея и Сирии.