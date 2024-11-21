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Александр Мостовой – о зарплатах в сборной: «Отдавал бы зарплату в помощь детям» эксклюзив

21 Ноября 2024 • 18:35 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на зарплату 220 тысяч рублей игрокам национальной команды за товарищеские игры против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«А за матчи сборной всегда платили деньги во все времена. Платили по-разному. Вопрос только в том, конечно, когда ты играешь против Брунея, Сирии, Таиланда или Монголии, здесь, наверное, не надо. Все бы сборы отдавал в помощь детям или ещё кому-то. Если ты играешь с серьёзным соперником, то это всегда было, и это нормально», - сказал Мостовой.

Ранее стало известно, что футболисты сборной России получили по 220 тысяч рублей за матчи против Брунея и Сирии.  


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Мостовой ЧМ-2026 Бруней ещё теги
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