Горшков рассказал о впечатлениях от матчей сборной России

Защитник петербургского «Зенита» и сборной России Юрий Горшков высказался касательно товарищеских поединков национальной команды в ноябре.
«Положительные впечатления. Очень хотел сыграть. На матч с Вьетнамом не летал, травма была. С Пакистаном игры не было. Очень счастлив и доволен. С удовольствием приезжаю в сборную», - передает слова футболиста «Чемпионат».
В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина разгромили команду Брунея со счетом 11:0, а также разобрались с Сирией – 4:0. Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.
Бан пользователя