Овчинников: «Карпин не хочет видеть Дзюбу, значит, Кержаков ему занёс»

Футбольный эксперт Валерий Овчинников высказался о том, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызывает в национальную команду форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбу.

«Карпин не хочет. Значит, Кержаков ему что-то занес (смеется). Поэтому перед Дзюбой и поставили шлагбаум. Карпин - главный тренер. Только он определял состав», - приводятся слова Овчинникова на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в ноябре сборная России провела два товарищеских поединка. В первом спарринге национальная команда одержала рекордную победу над Брунеем со счетом 11:0, а затем взяла верх над Сирией – 4:0.