Овчинников: «Сборная России должна жить!»

Футбольный специалист Валерий Овчинников в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями насчет последних товарищеских матчей сборной России.

«Сборная должна жить! Опыт матчей всегда необходим, даже с такими соперниками. Нельзя закрыться, вариться в собственном соку и выйти из системы мирового футбола», - приводит слова Овчинникова «Спорт-Экспресс».

В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. В первом матче подопечные Валерия Карпина разгромно переиграли команду Брунея со счетом 11:0, а затем легко разобралась с Сирией – 4:0.

Напомним, что с февраля 2022 года Россия отстранена от международных турниров.