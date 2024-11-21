В Эквадоре рассказали о предложении сыграть со сборной России

Франсиско Эгас, который является главой федерации футбола Эквадора, дал комментарий насчет возможной организации товарищеского поединка против национальной команды России в следующем году.

«Мы получили приглашение от России сыграть товарищеский матч осенью следующего года. Ведем переговоры, обсуждаем этот интерес, но пока ни о чем не договорились», - передает слова руководителя Sport24.

В текущем месяце сборная России сыграла два товарищеских поединка. Подопечные Валерия Карпина победили команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Напомним, что российская сборная отстранена от участия в международных соревнованиях совместным решением ФИФА и УЕФА.