Борис Игнатьев: «Команды уровня Уругвая как раз соответствуют нашим целям»

Футбольный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о возможной организации товарищеского поединка между сборными России и Уругвая.
«Конечно, команды уровня Уругвая как раз соответствуют нашим целям и притязаниям. Нам надо смотреть на свои возможности в таком матче. Было бы хорошо сыграть с ними», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Ранее в прессе сообщалось, что контрольная встреча России против Уругвая может состояться осенью следующего года.
В последней товарищеской встрече команда Валерия Карпина отпраздновала уверенную победу над Сирией со счетом 4:0.
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