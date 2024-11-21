Ташуев назвал задачу сборной России на будущее

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мыслями относительно будущего национальной команды России в условиях международного бана.
«Нужно составить стиль для сборной на будущее. Чтобы со своим стилем сыграли на больших турнирах. Надеюсь, у нас светлое будущее. Команда уже сыгранная, с набором качественных футболистов», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Во время ноябрьского тренировочного сбора подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. В первом спарринге сборная России легко разобралась с командой Брунея со счетом 11:0, а затем переиграла Сирию – 4:0.
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