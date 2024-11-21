Ташуев высказался о победе России над Сирией

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о недавней победе сборной России над командой Сирии в товарищеском поединке. Подопечные Валерия Карпина уверенно выиграли со счетом 4:0.

«Сирия была более-менее сильным соперником. Для болельщиков хорошая игра, четыре гола забили. Сирия сыграла организованно в обороне, но не сказать, что это сильный соперник», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

В ноябре сборная России провела еще одну товарищескую встречу против национальной команды Брунея. Подопечные Карпина крупно разгромили экзотического соперника со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории.