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Ташуев высказался о победе России над Сирией

21 Ноября 2024 • 11:29 Комментировать

Рулевой грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о недавней победе сборной России над командой Сирии в товарищеском поединке. Подопечные Валерия Карпина уверенно выиграли со счетом 4:0.

«Сирия была более-менее сильным соперником. Для болельщиков хорошая игра, четыре гола забили. Сирия сыграла организованно в обороне, но не сказать, что это сильный соперник», - приводятся слова специалиста на страницах Metaratings.ru.

В ноябре сборная России провела еще одну товарищескую встречу против национальной команды Брунея. Подопечные Карпина крупно разгромили экзотического соперника со счетом 11:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Ташуев Сборная Сирии ещё теги
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