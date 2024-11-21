Игнатьев: «Сборная России была в роли мэтра, тестировала соперников»

Известный футбольный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о товарищеских играх сборной России в уходящем году.

«России достались простые соперники. Хотелось бы, чтобы сыграли с командами уровня Франции и Италии, где можно себя протестировать. В этом году мы выступали в роли мэтров, тестировали соперников», - передает слова специалиста «Чемпионат».

В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина разгромно победили национальную команду Брунея со счетом 11:0, а затем взяли верх над Сирией – 4:0. Напомним, что российская сборная отстранена от участия в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.