Шалимов: «Состав России, который был на Сирию, можно назвать основным»

Экс-рулевой «Краснодара» Игорь Шалимов в разговоре с представителями СМИ поделился мыслями относительно недавнего товарищеского поединка между сборными России и Сирии.
«Состав, который был на Сирию, можем назвать основным. Но всё же, если брать по позициям, то я бы назвал Кругового более явным кандидатом на позицию левого защитника, чем Горшков», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Матч сборных России и Сирии состоялся на стадионе в Волгограде и завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. В предыдущем поединке подопечные Валерия Карпина легко разобрались с национальной командой Брунея, отгрузив сопернику 11 безответных мячей.
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