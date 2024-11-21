Ещенко подвёл итоги матчей России против Брунея и Сирии

Экс-футболист московского «Спартака» Андрей Ещенко дал комментарий касательно товарищеских матчей сборной России.

«За два матча результаты получились такими, какие мы хотели увидеть. Все довольны, потому что сборная выиграла. Пускай дальше сборная побеждает, чтобы болельщики приходили на игру», - передает слова Ещенко «РБ Спорт».

В ноябре сборная России провела товарищеские поединки против национальных команд Брунея и Сирии. В первом матче подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 11:0, а во втором одержали победу – 4:0. Напомним, что Россия отстранена от международных турниров совместным решением УЕФА и ФИФА.