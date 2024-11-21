Борис Игнатьев ответил, нужны ли матчи сборной России

Футбольный специалист Борис Игнатьев поделился мнением о последних контрольных поединках национальной команды России.

«Что касается дискуссий о том, нужны ли матчи, когда не можем найти сильных соперников, то сборная должна играть. Тем более даже наши легионеры считают важным приехать в команду», - передают слова специалиста «Известия».

В ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина разгромили национальную команду Брунея со счетом 11:0, а также уверенно разобрались с Сирией, забив сопернику четыре безответных мяча.

Напомним, что Россия отстранена от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.