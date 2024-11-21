Семшов оценил матчи России против Брунея и Сирии

Бывший игрок столичного «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о последних товарищеских поединках сборной России. В ноябре подопечным Валерия Карпина противостояли Бруней и Сирия.
«Нам сейчас не до жиру выбирать соперников. Играем с теми, кто есть, и надо радоваться этому. Игры нужны, но в копилочку тяжело что‑то занести», - поделился мыслями Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что сборная России победила Бруней со счетом 11:0, а Сирию переиграла – 4:0. Национальная команда может проводить исключительно товарищеские встречи из-за международного бана.
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