Экс-игрок «Зенита» оценил работу Карпина в сборной России

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о работе тренерского штаба сборной России в текущем году.

«Карпин и тренерский штаб провели хорошую работу в этом году. Они нам показали все лучшее, что у нас есть. Проведена качественная работа. Для сборной год сложился положительно», - передает слова эксперта Legalbet.

Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. В первом матче подопечные Карпина разбили Бруней со счетом 11:0, а во втором переиграли Сирию – 4:0. Национальная команда может проводить только спарринги, поскольку отстранена от участия в международных соревнованиях.