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Доривал: «Нам не везёт»

21 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Бразилия
1:1
Уругвай

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал результат матча с Уругваем (1:1).

«Думаю, что мы показали хороший футбол в последних двух матчах, но нам просто не везло. Я верю в команду и надеюсь, что всё наладится.

В Бразилии все ориентированы на результат, такова реальность, и я, как никто другой, это знаю, потому что во всех клубах, где мне приходилось работать, я делал всё ради результата. Думаю, что мне удалось выполнить свои обещания в большинстве клубов, в которых я работал, немаловажный факт – это доверие, которое оказывалось мне, старался отвечать им взаимностью, добиваясь результата», - цитирует Доривала lequipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Доривал Жуниор

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