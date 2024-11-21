Доривал: «Нам не везёт»

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал результат матча с Уругваем (1:1).

«Думаю, что мы показали хороший футбол в последних двух матчах, но нам просто не везло. Я верю в команду и надеюсь, что всё наладится.

В Бразилии все ориентированы на результат, такова реальность, и я, как никто другой, это знаю, потому что во всех клубах, где мне приходилось работать, я делал всё ради результата. Думаю, что мне удалось выполнить свои обещания в большинстве клубов, в которых я работал, немаловажный факт – это доверие, которое оказывалось мне, старался отвечать им взаимностью, добиваясь результата», - цитирует Доривала lequipe.