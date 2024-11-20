Мостовой предположил, как в сборной России отреагировали на недопуск к жеребьёвке

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, какое настроение царит в национальной команде на фоне недопуска к отбору на чемпионат мира 2026 года.

«Сложно ответить, что они могут чувствовать в такой момент. Судя по тому, как футболисты радуются, когда они обыгрывают команды Кубы, Сирии и Вьетнама, вроде никак на них это не влияет. Пока все довольны. Они кричат, как все здорово и замечательно», - приводит слова Мостового Betonmobile.

В рамках ноябрьского международного сбора команде России противостояли не самые сильные оппоненты. 15 ноября россияне разгромили в Краснодаре команду Брунея – 11:0. А 19 ноября в Волгограде была разгромлена национальная команда Сирии – 4:0. Победа стала шестой подряд разгромной для россиян.