Ловчев: «Не вижу мастеров в сборной России»

Экс-футболист столичного «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев недоволен подбором игроков в сборной России.
«В сборной должны играть мастера, если берут игроков, значит они что‑то из себя представляют. Я этого не вижу. Осипенко забил два мяча, но я не считаю его классным футболистом», - цитирует ветерана «красно-белых» телеканал «Матч ТВ».
Накануне сборная России сыграла товарищескую встречу против национальной команды Сирии. Подопечные Валерия Карпина всухую обыграли гостей со счетом 4:0. На прошлой неделе российская сборная встречалась с Брунеем. Россияне не испытали никаких проблем, выиграв 11:0.
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