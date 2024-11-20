Ловчев раскритиковал сборную России после 4:0 с Сирией

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился впечатлениями от вчерашнего товарищеского поединка между сборными России и Сирии.
«В игре с Сирией было понятно, что обыграем их, но первый тайм был неважненький. Прием мяча, передач и ударов было неважным. Я не вижу классного футбола», - передает слова эксперта телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Сирии прошла на стадионе в Волгограде. Команда Валерия Карпина уверенно обыграла соперника со счетом 4:0. В предыдущей встрече российские футболисты разбили сборную Брунея – 11:0.
Бан пользователя