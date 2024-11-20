Ветеран «Спартака» - о матчах России: «Будто против манекенов играли, футболом и не пахло»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о ноябрьских товарищеских матчах сборной России против Брунея и Сирии.

«Нечего заострять внимание! Провели для галочки игры, я думаю, что они никакой пользы не извлекли. Футболом там и не пахло. Будто против манекенов играли», - передает слова ветерана «ВсеПроСпорт».

Сборная России встречалась с Брунеем на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Валерия Карпина одержали рекордную победу со счетом 11:0. Поединок против Сирии состоялся 19 ноября в Волгограде. Российская сборная одержала уверенную победу со счетом 4:0.