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Экс-игрок сборной Сирии: «Поначалу нам удавалось сдерживать россиян» эксклюзив

20 Ноября 2024 • 20:57 Комментировать
РОССИЯ
4:0
Сирия

Бывший игрок сборной Сирии Малик Саханриб специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вторничном матче сборной России против сирийской национальной команды.

«Сборная России показала, что она очень сильна. Она меня удивила. Не хочется никого выделять, просто это очень сильная сборная. Поначалу нам удавалось её сдерживать, было видно, что ваша сборная прибавляет. Сборную Сирии нельзя осуждать, мы играли не оптимальном составе, но дали бой очень сильной команде», - делится Саханриб с нашим корреспондентом.

Напомним, что сборная России оформила сухой разгром ближневосточной сборной в Волгограде – 4:0. Дубль на счету Максима Осипенко, по голу – у Ильи Самошникова и Алексея Миранчука.

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