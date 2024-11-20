Сёмин: «Алексей Миранчук достоин капитанской повязки в сборной»

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об Алексее Миранчуке. Воспитанник «Локо» и игрок «Атланта Юнайтед» вышел на игру против сборной Сирии во вторник (4:0) с капитанской повязкой.

«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», - приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

Отметим, что другой известный легионер сборной Александр Головин на ноябрьский сбор не приехал.

Напомним, что самому Миранчуку удалось в прошедшем матче забить один гол сирийцам. Дублем отличился в Максим Осипенко, ещё один гол – у Ильи Самошникова.