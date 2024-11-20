На Мадагаскаре обсуждают матч со сборной России

Брассилив Дэвид Разананцоа, директор по вопросам государственного управления и международных отношений Мадагаскара, высказался насчет возможной организации товарищеского поединка против национальной сборной России.

«В данный момент мы в процессе [внутреннего] обсуждения возможности проведения матча против сборной России», - передает слова Разананцоа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в последнем товарищеском поединке сборная России встречалась против национальной команды Сирии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 4:0. Спарринг прошел на стадионе в Волгограде.