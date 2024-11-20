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Тренер Брунея поблагодарил россиян

20 Ноября 2024 • 20:27 Комментировать

Рулевой сборной Брунея Винисиус Соарес дал комментарий после возвращения на родину из России.

«Мы только что прибыли в Бруней. Я хотел бы поблагодарить всех россиян за приём и заботу о нашей сборной. Особенно жителей Краснодара и местный клуб», - цитирует Винисиуса «Спорт-Экспресс».

Как известно, сборная Брунея провела в России два товарищеских матча. Команда проиграла сборной России со счётом 0:11 и второй команде «Краснодара» со счётом 0:3.

Отметим, что сборная России из-за санкций УЕФА и ФИФА может проводить только товарищеские матчи. В следующий раз национальная команда соберётся в марте.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная России сборная Брунея Винисиус Соарес ещё теги
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