Черданцев – о матчах сборной России: «По-настоящему футбольных голов было мало»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил ноябрьский сбор национальной команды России. В рамках него подопечные Валерия Карпина разгромили команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«Сложно на уровне таких соперников оценивать игру в футбол. В обоих моих эфирах после матчей эксперты критиковали сборную за отсутствие голов после комбинаций. Да, у нас было 15 забитых голов. Однако по‑настоящему футбольных голов из них было мало», - цитирует Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что суммарно за 2024 год сборная России провела пять товарищеских матчей, каждый из них завершился разгромом соперника от россиян.