Стало известно, сколько денег получат игроки сборной России после двух крупных побед

Сборная России в рамках ноябрьского сбора отпраздновала две крупные победы в товарищеских матчах – над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0). Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов говорил, что футболистам сборной платят символические деньги за выступления. Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», игроки получат по 220 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее игрокам сборной России было положено по 3 тысячи евро за приезд на сбор. Позже сумму решили перевести в рубли, установив курс чуть более 70.

В следующий раз национальная сборная России соберётся в марте.