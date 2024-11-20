​Лаутаро Мартинес нагнал Марадону

Сборная Аргентины продолжает двигаться вперёд, к финальной части чемпионата мира 2026 года, который, как известно, пройдёт сразу с трёх странах северной Америки - Соединенные Штаты Америки, Канаде и Мексике. Вспомним, что именно в Мексике, к слову, аргентинцы стали чемпионами мира в 1986 году - когда блистал Марадона.

В очередном своём квалификационном матче в рамках отборочного турнира Аргентина обыграла Перу с минимальным преимуществом. Единственный гол встречи забил нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, для него это был тридцать второй гол в составе сборной своей страны, и он сравнялся по этому показателю ни с кем-нибудь, а как раз с Марадоной.