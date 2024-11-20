Дюков заявил, что обсуждает с Чеферином участие России на Евро-2028

Глава РФС Александр Дюков заявил, что находится в переговорах с УЕФА по возможному участию сборной России в Евро-2028.

«У сборной России есть шансы принять участие в отборочном турнире на чемпионат Европы 2028 года. Мы обсуждаем этот вопрос с Чеферином», - делится Дюков для Sport24.

Напомним, что два прошлых крупных турнира россияне пропустили. Команда Валерия Карпина не была допущена к стыковым матчам чемпионата мира в Катаре и не попала в отбор на Евро-2024. С огромной вероятностью сборную России вряд ли допустят и до жеребьёвки к отбору на чемпионат мира 2026 года.

Финальный этап Евро-2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии.