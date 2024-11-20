Мамин: «Сборная России должна существовать»

Центральный защитник «Урала» Артём Мамин высказался о минувших товарищеских матчах сборной России.

Напомним, в ноябре команда Валерия Карпина разгромила сборные Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«Не считаю, что матчи с Брунеем и Сирией идут во вред сборной России. Она должна существовать, хотя команде очень сложно подбирать соперников», — приводит слова Мамина «Чемпионат».

Стоит сказать, что сборная России не пропускает от соперников уже больше года. За это время национальная команда провела шесть матчей и во всех выиграла с крупным счетом.

Вероятно, следующий матч Россия проведет в марте 2025 года.