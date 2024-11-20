Горшков рассказал, почему запомнил товарищеский матч против сборной Сербии

Защитник сборной России Юрий Горшков рассказал, почему он очень хорошо запомнил товарищеский матч против сборной Сербии в 2024 году. Он назвал его самым запоминающимся из пяти прошедших.

«Играли в Москве, аншлаг. Наверное, самый запоминающийся матч. Не так важно, с кем сыграем в 2025 году. Если получится с какой-то сильной сборной, то отлично», - приводит слова Горшкова «Чемпионат».

Напомним, что в 2024 году россияне провели пять товарищеских матчей. Помимо победы над сборной Сербии (4:0), были виктории над командой Беларуси (4:0), Вьетнама (3:0), а также Брунея (11:0) и Сирии (4:0).