Тренер Аргентины Скалони не пришёл на пресс-конференцию

Сборная Аргентины обыграла Перу с минимальным счётом 1:0 в матче отбора на чемпионат мира – 2026. Автором единственного гола стал нападающий Лаутаро Мартинес, которому ассистировал Лионель Месси.

После игры главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони не пришёл на пресс-конференцию. Как сообщает MDZ, Скалони пропустил мероприятие из-за проблем с желудком. С журналистами в итоге общался ассистент рулевого аргентинской сборной.

После двенадцати туров сборная Аргентины лидирует в турнирной таблице отбора на чемпионат мира в зоне КОНМЕБОЛ. Команда Лионеля Скалони набрала 25 очков.