Губерниев: «Неплохо было бы вызвать Дзюбу в сборную в качестве разовой акции»

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев порассуждал на тему вызова Артёма Дзюбы в сборную России. Ранее 36-летний форвард заявил, что был бы не против такого расклада событий.

«Неплохо было бы вызвать Дзюбу в качестве разовой акции, отдать ему должное, сделать «проводы». Объективно Артем в состав вряд ли попадает, но сделать реверанс с точки зрения его заслуг было бы неплохо», - говорит Губерниев с Metaratings.

Напомним, что один гол за сборную сможет вывести Дзюбу в лучшие бомбардиры в истории сборной России. Сейчас у него и у Александра Кержакова, который уже завершил карьеру – по 30 голов.

С текущей осени Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона», клуба РПЛ.