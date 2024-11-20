Губерниев: «США теперь обречены»

Болельщики сборной Сирии скандировали оскорбления в адрес США во время и после вторничного товарищеского матча против России. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев дал ироничный комментарий на этот счёт.

«Конечно, мы сильнее Сирии, но я не приемлю смеха по этому поводу. Кроме того, мощнейшее впечатление произвели сирийские болельщики, после кричалок которых США обречены», - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что сборная России разгромила Сирию в Волгограде со счётом 4:0. Максим Осипенко оформил дубль, а ещё по голу забили Илья Самошников и Алексей Миранчук.

В следующий раз российская национальная команда должна собраться в конце марта.