Смородская высказалась о будущем Карпина в сборной России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос о будущем Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

— Ему нужно оставаться в сборной России, несмотря на недопуск к ЧМ-2026. Лучше главного тренера для национальной команды сейчас не найти, — приводит слова Смородской портал «РБ Спорт».

Напомним, 19 ноября сборная России провела последний товарищеский матч в 2024 году, разгромив в Волгограде сборную Сирии. Подопечные Карпина отправили в сетку ворот соперника четыре мяча, ни разу при этом не пропустив.

Ранее сообщалось, что в следующем году сборная России может встретиться с Уругваем, Нигерией, Эквадором и другими соперниками.