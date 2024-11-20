Денис Попов оценил очередную победу сборной России

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Сирии, завершившегося со счётом 4:0.

- Выиграли у Сирии скромно? Если сравнивать по счёту с предыдущим матчем, то, может и скромно. А так всё по делу. С кем можем играть, с теми и играем на сегодняшний день. Результат закономерный.

Такое время надо перетерпеть. Нужно играть и готовиться. Рано или поздно всё заканчивается, и эта полоса закончится, мы вернёмся на международный уровень и будем проводить официальные матчи с серьёзными соперниками.

Как бы кто ни говорил, самая лучшая тренировка – это игра. Когда трибуны заполнены болельщиками. Когда есть соперник, пусть и не самый квалифицированный, но который тоже не хочет проигрывать. Когда есть возможность смотреть в деле новых игроков, – сказал Попов.

Сборная России впервые в своей истории выиграла все матчи, проведённые в одном календарном году, когда их было больше трёх.