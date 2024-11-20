Алексей Миранчук: «У сборной России были бы хорошие шансы на Евро-2024»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук порассуждал о том, как команда могла бы выступить на Евро-2024, если бы участвовала в турнире.

Отвечая на вопрос, Миранчук указал на то, что сборная уже не первый год работает под руководством Валерия Карпина и отлично понимает требования тренера.

«Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире», - цитирует Миранчука Metaratings.

Напомним, что в ноябре сборная России провела товарищеские матчи против Брунея и Сирии. Команда Валерия Карпина победила с результатами 11:0 и 4:0 соответственно.

Из-за санкций УЕФА и ФИФА российская сборная официальные матчи не проводила уже три года.