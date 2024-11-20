Матерацци хочет поговорить с Зиданом впервые после громкого конфликта в финале чемпионата мира

В финале чемпионата мира – 2006 Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци, за что получил красную карточку. Экс-игрок сборной Италии ответил на вопрос, разговаривал ли он с Зиданом после того инцидента.

«Я не разговаривал с Зиданом с того дня. Я не разговаривал с ним ни до, ни после того матча. У нас нет отношений. Он легенда, и я очень уважаю его как игрока и как тренера, выигравшего три Лиги чемпионов подряд. Я больше не ищу извинений, но с радостью поговорил бы с ним после стольких лет. Никаких проблем не было бы», - цитирует Матерацци Lucy Block.

Ранее сообщалось о том, что Зидан ударил Матерацци в том финале после слов итальянца о сестре француза.