Бубнов - о матче сборной России: «Максименко вообще на поле мог не выходить»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Сирии.
«По тому, как сирийцы играли, создавалось впечатление, что у них была задача пропустить как можно меньше. Максименко вообще на поле мог не выходить. Слава богу выиграли, молодцы», - передает слова эксперта Sportbox.
Матч Россия – Сирия прошел на стадионе в Волгограде 19 ноября. Встреча завершилась крупной победой команды Валерия Карпина со счетом 4:0. Напомним, что на прошлой неделе российская команда разгромно обыграла Бруней – 11:0. Это рекордная победа сборной России в истории.
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