Месси – сопернику: «Ты что творишь, придурок?»

Сборная Аргентины в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени, проводила матч отбора на чемпионат мира против Перу. «Альбиселесте» победили со счётом 1:0 благодаря голу Лаутаро Мартинеса.

По ходу второго тайма произошёл момент, когда перуанец Карлос Самбрано агрессивно сыграл против Лионеля Месси. Звёздный футболист в ответ бросил грубую фразу.

«Ты что творишь, придурок?» - сказал Месси сопернику, если верить Infobae.

После двенадцати туров отборочного турнира сборная Аргентины уверенно лидирует в турнирной таблице с 25 очками. Второй Уругвай отстаёт от «альбиселесте» на пять баллов.