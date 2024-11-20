Глава РФС Дюков ответил на вопрос о будущем Карпина в сборной России

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков высказался насчет возможного ухода Валерия Карпина с поста главного тренера национальной команды.

«Мы недавно продлили контракт. Карпин не ставил вопрос о возможной отставке из сборной», - передает слова президента РФС Sport24.

Напомним, что минувшим летом Карпин переподписал трудовое соглашение с национальной командой до середины 2028 года.

В ноябре сборная России сыграла две товарищеские встречи. Подопечные Карпина одолели команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Россия отстранена от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.