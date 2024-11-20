Пономарёв: «Максименко сыграл хорошо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался об игре голкипера сборной России Александра Максименко в минувшем матче с Сирией.

Товарищеская встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России. Максименко провел на поле все 90 минут и сделал несколько сейвов.

«Победа заслуженная, вратарь не остался без работы, были подходы к штрафной, опасные удары, так что он сыграл хорошо», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, сборная России не пропускает на протяжении года. За это время команда провела шесть товарищеских игр, в которых забила 34 мяча.

Вероятно, следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут в марте.