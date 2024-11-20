Полузащитник сборной России Глебов сравнил уровень Сирии и Брунея

Хавбек «Ростова» и национальной команды России Данил Глебов поделился мнением об уровне сборной Сирии после товарищеского поединка.
«Сирия сильнее Брунея, но я не хотел бы сравнивать уровень этой сборной с другими командами. Конечно, было приятнее, что у Сирии уровень сопротивления выше. В их игре была видна мысль», - передает слова Глебова Metaratings.ru.
Напомним, что сборная России крупно победила Сирию со счетом 4:0. На прошлой неделе подопечные Валерия Карпина разгромно переиграли национальную команду Брунея – 11:0. Это рекордная победа в истории сборной России.
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